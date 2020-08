"Sono tutte c***". Giulia De Lellis sbrocca: le voci su Damante? Come stanno le cose

Francesco Fredella 05 agosto 2020 a

a

a

“Sono tutte cavolate”, adesso Giulia De Lellis rompe il silenzio sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, dopo le voci sulla presunta crisi con Andrea Damante. Nei giorni scorsi, infatti, si sono rincorse spifferate di fuoco sul loro conto. Tutte smontate da Giulia in persona, che al settimanale di Signorini risponde per le righe agli hathers. Adesso i fan aspettano una foto che confermi il racconto di Giulia. L’influencer si trova a Roma, lui a Milano (dopo un soggiorno in Sardegna). Un indizio, però, fa pensare alla rottura: nessuna foto insieme. Cosa è accaduto realmente? Il mistero s’infittisce. E Damante non risponde. I fan continuano a farsi domande.

Non solo si sono mollati, ma pure l'anello: Damante-De Lellis, un finale amarissimo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.