Giulia De Lellis, il post-choc: "La ritroverò", il momento di dolore

Francesco Fredella 02 settembre 2020 a

a

a

“Malinconica, distratta, con gioia ( che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò)”: adesso per Giulia De Lellis - che ha chiuso i rapporti con Andrea Damante - non è un periodo facile. Arriva lo sfogo. Improvviso. Che sembra avere il sapore di un film già visto. Quando dice: “Ritroverò la mia gioia”. Infatti, con Andrea Damante - in questo ultimo periodo - le cose non vanno poi tanto bene. Molta tensione, fino ad arrivare alla rottura finale. Irreparabile. Si deve capire, però, se la voce su un presunto tradimento del dj sia vero o meno. Chi lo saprà mai? Mistero, per adesso. Ma Giulia si sfoga. Qualcuno ci dice che abbia addirittura pianto a fiumi. Insomma, la rottura con Damante è stata un vero e proprio fulmine e ciel sereno. Improvviso. Lei stessa non avrebbe mai immaginato tutto questo. Per i fan, I Damellis che sognano un ritorno di fiamma tra i due, sono ore di attesa. Quasi interminabile.

"Sono tutte c***". Giulia De Lellis sbrocca: le voci su Damante? Come stanno le cose

La Ferragni sorprende tutti: il gossip che arriva dalla Sardegna è clamoroso. Per lei e Fedez un cambio inaspettato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.