Cristiano Malgioglio sogna Mario Balotelli: "Come lo vuole usare", occhio alla proposta

Francesco Fredella 02 settembre 2020 a

a

a

Cristiano Malgioglio punta Mario Balotelli. Il suo nuovo disco è pronto, ma nelle prossime settimane Cristiano dovrà registrare il videoclip. “La nuova canzone è bellissima, ritmo latino ed è travolgente. S’intitola Puerto Rico”: ce lo svela una fonte segreta vicinissima a Malgioglio che è impegnato anche in tv in questi ultimi giorno con Enrico Papi ed Elettra Lamborghini. “Vorrebbe un cameo di Mario Balotelli nel video che sta per realizzare”, racconta un amico di Malgioglio, che con il nuovo disco vuole sfondare il muro del razzismo lottando contro ogni tipo di discriminazione. Nelle prossime ore l’agente di Malgioglio potrebbe chiamare il procuratore-agente di Mario Balotelli. Quello di Malgioglio sarà un disco internazionale. Cristiano vuole super Balo. “È un gradissimo calciatore ed un ragazzo molto sensibile”, ci aveva raccontato Malgiglio qualche tempo fa prima di una diretta in tv. Non ha cambiato idea.

Malgioglio al Grande Fratello Vip? Una voce clamorosa: "Non risponde al telefono", silenzio sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.