Chiara Ferragni umilia il fesso che la insulta: "Ridicola, scroccona, come pensi di aiutare l'economia?". E lei... strepitosa

05 settembre 2020 a

a

a

Chiara Ferragni, con un impeccabile silenzio, dà una lezione all'odiatore di turno. L'influencer si trova insieme ad alcune amiche e la sorella Francesca al prestigioso Hotel il Sole di Ranco, sul Lago Maggiore. La Ferragni, in virtù del suo lavoro su Instagram, viene spesso invitata in alberghi, ristoranti e chi più ne ha più ne metta in cambio della promozione sul suo profilo: è il suo mestiere. E dispone di 20 milioni di follower. E il solito idiota ha deciso di insultarla proprio per questo, per il suo lavoro.

Chiara Ferragni e le sue sorelle in barca: di spalle, bikini e perizoma. "Ma hai le protesi al c***?". Sconterto | Guarda

Nella mattinata di sabato 5 settembre la moglie di Fedez ha postato la foto che potete vedere qui sotto, che la ritraeva sorridente a bordo piscina mentre si gustava la colazione insieme alle amiche. Ed ecco che il fesso ha commentato: "Come pensi di aiutare l'economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone...", ha scritto il rosicone. Commento che ovviamente la Ferragni non ha degnato di risposta: l'hater continui pure a rosicare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.