Anna Tatangelo, sotto il soprabito niente. Stacco di coscia, stivaloni di pelle e dita dei piedi smaltate

Una Anna Tatangelo sempre più enigmatica. Dimenticatevi la solare scugnizza neomelodica, giovanissima esordiente lanciata dal suo futuro marito Gigi D'Alessio. Oggi Lady Tata è una donna matura, dal punto di vista professionale (la svolta hip hop latina è ormai acclarata) e della vita privata (le due separazioni da Gigi l'hanno fatta crescere, dolorosamente).

Una consapevolezza che si traduce anche in un look molto più oscuro e "urban". Una prova? L'ultima foto pubblicata su Instagram: soprabito nero da spionaggio, che si apre improvvisamente dalla vita in giù lasciando in bella mostra due stivaloni di pelle dal vago sapore fetish, tra lacci e dita smaltate e scoperte. E ovviamente uno "stacco di gamba" da antologia.

