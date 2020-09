Domenica Live, Soleil Stasi rompe il silenzio su Andrea Iannone: "Mi ha chiamata alle 5 del mattino"

Francesco Fredella 13 settembre 2020 a

Per molti sono stati la coppia dell’estate: Andrea Iannone e Soleil Stasi. Uno campione di MotoGP, l’altra protagonista di programmi tv. Una foto di Chi fa scoppiare il caso. Ma Soleil frena bruscamente. Entrambi hanno avuto a che fare con i Rodriguez: Soleil ha avuto un flirt con Jeremias (il fratello di Belen) mentre Iannone con Belen (una storia durante un paio di anni). Iannone ha sbottato. Sui social ha pubblicato un messaggio al vetriolo contro chi scrive fake news sul suo conto. “Ci siamo ritrovati per caso da amici, andavamo in giro per locali. Eravamo stati avvistati a Porto Cervo che c’erano i paparazzi. Ma non ci importava nulla. E’ stato gentile. Mi ha accompagnato a casa”, ha raccontato a Domenica Live Soleil Stasi. Che rimarca: “Con Jeremias ho avuto una storia molto importante”. Ma dopo le paparazzate ha dovuto affrontare di petto il gossip. Una situazione abbastanza comprensibile, visto che è uscita con Andrea Iannone. “Sapere delle mie storie nate in tv, con Onestini e Marco Cartasegna, ma poi sono rimasta nel buio. Avrei potuto cavalcare l’onda. Invece no. Non ho bisogno di sbandierate ai quattro venti le mie relazioni. Per caso mi sono capitati 3 fidanzati famosi. Ora basta”.

Soleil e Iannone si sarebbero visti solo una volta. Lei in un’intervista ha raccontato come stanno le cose ed ha fatto sbottare Iannone, dopo che l’ha accusato (sempre sulle pagine di “Chi”) di essere alla “ricerca della visibilità”. Poi Soleil sgancia la bomba: “Mi ha chiamato alle 5 del mattino”, riferito a Iannone. “Ho risposto perché ero in giro con le mie amiche. Soleil dice di aver provato un’amore a distanza. “E’ più grande di me. Non posso dirvi nulla”, continua. Per lei c’è una busta choc. “La vita privata è privata”, tuona. Il paparazzo Fiumara asfalta Soleil: “Il 19 agosto le serviva un paparazzo per farsi fotografare assieme a Iannone. Ha fatto di tutto per apparire”.

