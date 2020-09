Belen Rodriguez sfida la censura: senza slip, inquadra proprio lì giù e copre con una mano

14 settembre 2020 a

“Corpo”. Con questa semplice parola Belen Rodriguez ha accompagnato l’ultimo scatto incendiario che ha pubblicato su Instagram, per la gioia di milioni dei suoi fan. La showgirl argentina è di una bellezza abbacinante, così come la sua capacità di essere provocatoria e al tempo stesso sensuale: nella foto Belen è praticamente nuda, non indossa gli slip e sul basso ventre c’è solo la mano a coprire strategicamente il proibito per evitare la censura. Lo scatto dal collo in giù è davvero notevole: il corpo è statuario, così come non sfugge il fatto che l’unico indumento indossato è la parte alta del costume a fascia. Nessuna traccia, invece, delle mutandine.

