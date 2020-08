Loredana Lecciso, avete notato che fisico? Così a 48 anni, super sexy per il compleanno

Francesco Fredella 26 agosto 2020 a

a

a

Festeggiamenti col botto a Cellino. Dove Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, che potrebbero davvero essere prossimi alle nozze come svela il settimanale “Nuovo”, si ritagliano una giornata tutta all’insegna dell’amore. E’ il compleanno di Loredana, 48 candeline. Gli auguri arrivano da tutto il jetset che conta. La compagna di Carrisi è sempre super sexy: gambe da urlo, fisico mozzafiato. Si allena nelle Tenute alle porte di Brindisi e predilige il ballo. Un piccolo segreto che confessa a tutti per stare in forma. Mangia bene, sano. Ama stare spesso a casa: poca mondanità. “Una mamma modello”, ci racconta un’amica di Loredana che vuole descrivere la sua vita lontano dalle telecamere. Per la Lecciso - che ha una figlia di nome Brigitta e altri due (Jasime e Bido) con Al Bano - oggi è un giorno davvero speciale. Tutto all’insegna dell’amore.

Romina è lontana, e così... Al Bano e Lecciso, gira una voce clamorosa sul "prossimo passo". A 77 anni, ma davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.