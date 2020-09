Uomini e Donne, "sai dove devi andare?". Senza precedenti: Gemma Galgani brutalizza Tina Cipollari

Francesco Fredella 21 settembre 2020 a

a

a

Non era mai accaduto prima. Gemma Galgani non aveva mai risposto a tono alle provocazioni di Tina Cipollari durante Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ora alza la cresta e parte all’attacco. “E’ stata molto cattiva oggi, tira fuori delle battute”, racconta Gemma. Ma la replica della Galgani non tarda ad arrivare: “Ma cosa vuole? Andasse lei da un grosso luminare…“.

"Un bacio umido". Tragedia sentimentale per Gamma Galgani, con Paolo è finita in disgrazia

Intanto, Gemma decide di mollare Paolo (il 62 enne che ha preso il posto di Sirius). La Dama non trova pace e nemmeno l’amore: da 10 anni siede dalla De Filippi. Ma la situazione non cambia. Ha ragione Giorgio Manetti (suo ex fidanzato) quando dice che la Galgani sta recitando una parte? Chissà.

