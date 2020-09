Vanessa Incontrada sul set di Ostaggi: "Speriamo non mi bruci il c***o", situazione fuori controllo

21 settembre 2020 a

Pericoli imprevisti per Vanessa Incontrada sul set di Ostaggi. L'attrice e conduttrice spagnola, ma italiana d'adozione, sta recitando la commedia insieme a Francesco Pannofino e Gianmarco Tognazzi ma qualcosa rischia di andare storto. "Ecco come vengono stirati i panni sul set… Speriamo che non mi bruci il c**o!", ha scritto in una Story su Instagram. I più maliziosi si rasserenino: Vanessa sta parlando dei suoi pantaloni, a cui la costumista sta facendo un trattamento con il ferro a vapore "dal vivo", cioè direttamente indossati dall'attrice.

Nel suo filo diretto coi fan, la Incontrada aggiorna costantemente sullo stato di lavorazione del film: "Questo è il primo giorno di riprese del film Ostaggi, questo il set siamo a Cosenza, lì c’è Francesco Pannofino". E al FQ Magazine aveva rivelato: "Questo mese sarò sul set di Ostaggi della regista esordiente Eleonora Ivone. Sarò una ex prostituta tra i cinque ostaggi, appunto, in un panificio. Non posso dire altro".

