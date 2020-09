Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci da terremoto erotico: il bacio "per gioco" in apnea? Finisce così: prova a coprirsi, troppo tardi

22 settembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci sconvolge e provoca al Grande Fratello Vip - Canale 5 - con una serie di baci concessi a Pierpaolo Petrelli, che ha vissuto attimi da sogno. Tra i due si era intuita una certa sintonia e simpatia, e allora guarda caso Alfonso Signorini ha fatto in modo che finissero insieme per la sfida settimanale, quella dei lunghi baci in apnea nella piscina della casa. Petrelli si è immediatamente auto candidato per essere il partner della Gregoraci e il GFfVip ovviamente ha dato il suo assenso: la coppia non ha affatto deluso, anzi è andata ben oltre le attese, anche se il bacio sott'acqua non è bastato a superare la prova. "Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa", è stata la proposta di Signorini. E sorprendentemente la Gregoraci e Petrelli non si tirano indietro: si lasciano andare ad un bacio vero e lungo, mandando in tilt tutti i social. Che possa esserci qualcosa oltre il gioco? Di certo quegli attimi hanno tolto il fiato a molti. Di sicuro alla Gregoraci ed a Petrelli.

"Un amore ingombrante". Elisabetta Gregoraci, le pesantissime parole su Briatore: scoop in diretta per Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.