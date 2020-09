Grande Fratello Vip, Enock Balotelli a Patrizia e Giada De Blanck: "Once you go black...". Battuta sconcia in diretta, Signorini sbigottito

26 settembre 2020 a

"Once you go black...". Enock Balotelli lascia lo studio del Grande Fratello Vip senza parole, con Alfonso Signorini e Pupo in evidente imbarazzo. Signorini lancia la "sfida" tra il fratello di Mario Balotelli e Pierpaolo Petrelli: chi sarà il "valletto" della contessa Patrizia De Blanck? I due giovani sono entrati nelle grazie della vulcanica nobile romana e gli autori ci giocano sapientemente. Il padrone di casa però sospetta che dietro le carinerie di Enock ci siano mire un po' più prosaiche: "Tu vuoi arrivare alla figlia della Contessa, vero Enock?", scherza Signorini.

Ma Balotelli non si trattiene: "Giada (Giada De Blanck, la figlia di Patrizia già vista in tv qualche anno fa all'Isola dei famosi, ndr), ricordati: Once you go black, you'll never come back". Espressione piuttosto volgare che fa strabuzzare gli occhi al conduttore: "Questa è una diceria molto diffusa, anche se non ho strumenti per confermarla". E anche Pupo, per una volta, è senza parole: "Nemmeno io...".

