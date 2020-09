Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, la regia lo inquadra sotto la doccia e la D'Urso si sbottona: "Come lo chiamavamo"

29 settembre 2020 a

Da figlio di Alba Parietti a "meme vivente". Francesco Oppini si sta facendo conoscere al Grande Fratello Vip per la sua simpatia e la sua "normalità", tra tanti personaggi sopra le righe, eccentrici e un po' vulcanici. E le sue facce e battute hanno iniziato subito a fare il giro della rete. A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha deciso di parlare di lui.

Mentre mostra ai telespettatori la doccia degli uomini nella casa di Cinecittà, la regia si sofferma proprio sul figlio di Alba e Franco Oppini, il comico fondatore dei mitici Gatti di vicolo Miracoli, in squadra con Jerry Callà, Umberto Smaila e Nini Salerno. E Carmelita si sbottona: "C'è anche Oppini… L’ho visto crescere…Lo chiamavamo Pino la rana… Lo chiamavamo così perchè nuotava sempre in piscina da piccolino proprio come una rana…".

