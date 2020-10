Chiara Ferragni incinta, secondo bimbo dopo Leone. Fedez: "Non sapevo nulla"

Francesco Fredella 01 ottobre 2020 a

a

a

La famiglia Ferragnez s’allarga, cicogna in arrivo. Leone avrà presto un fratellino o una sorellina. L’annuncio è social. Il piccolo di casa Ferragnez posa in foto con un’ecografia tra le mani. "Ma io non sapevo nulla", dice Fedez. I segnali c’erano tutti e molti parlavano di rumors. Ora la conferma ufficiale da mamma Chiara Ferragni. "Our family is getting bigger", si legge nella didascalia della foto di Leone. A due anni dalle nozze, celebrate in Sicilia, Fedez e Chiara continuano a far sognare. E’ un bel momento per il rapper che sfoggia capelli arcobaleno per presentare il nuovo singolo.

