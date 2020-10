Elettra Lamborghini, il tragico lutto che le rovina il viaggio di nozze: "Eri la parte più importante della mia vita"

04 ottobre 2020 a

Un dramma, vero, per Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio con Afrojack, consumato solo lo scorso sabato. È infatti morta Lolita, il suo cavallo, per cui nutriva un amore e una passione immensa, come dimostravano le story che quotidianamente le dedicava sul suo profilo Instagram. Una morte che la colpisce proprio durante il viaggio di nozze a Cipro, rovinato da questo fattaccio. La notizia la ha data la stessa ereditiera, sempre dal suo profilo Instagram, dove ha dedicato a Lolita un messaggio toccante e pieno di amore. "Non sono ancora pronta per questo", ha scritto una Elettra Lamborghini molto provata. La cavalla, che aveva 21 anni, è morta a causa di una colica. La Lamborghini si prendeva cura quotidianamente di lei da 16 anni. "Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… Ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita... Mi sento così vuota", ha scritto Elettra. E ancora: "Sei arrivata in un momento per me difficile e mi hai letteralmente salvato la vita... Sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te", ha concluso Elettra Lamborghini.

