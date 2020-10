Giulia De Lellis, il dramma dell'acne: "Ogni cura un fallimento, fatico a guardarmi"

05 ottobre 2020 a

E' stata al centro della scena al festival del cinema di Venezia per via dell'acne sul viso. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, ex Uomini e Donne, che sui social è tornata ad affrontare il delicato argomento. Nelle storie di Instagram, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui si vedono i brufoli sulla guancia, accompagnato da un messaggio: "Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito. Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire. Prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così. E allora non mi trucco, non mi guardo, esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

Non è la prima volta che l'influencer mostra i segni dell'acne ai suoi quasi 5 milioni di follower. Anzi, qualche settimana fa era stata perfino lodata da diversi quotidiani per essersi presentata con l'acne sul red carpet di Venezia, riuscendo così a lanciare un fortissimo messaggio di #skinpositivity a tante donne. Anche se non tutti sono stati d'accordo. Secondo alcuni, infatti, le giovani che hanno bisogno di superare le proprie paure estetiche avrebbero bisogno di altri modelli.

