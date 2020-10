Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro? "Bacio non da performance", roba spinta dietro le quinte

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

"Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono baciati dopo il valzer di sabato sera, ma non era un bacio da performance. Accadrà qualcosa. Vi assicuro che Todaro è attento ad evitare questi ingredienti durante le sue coreografie, ma durante questi giorni potrebbe accadere qualcosa di passionale": le parole di Roberta Bruzzone, la famosa criminologa tv che è da quattro anni a bordo campo di Ballando con le stelle di Milly Carlucci, sono chiarissime. Precise. Lei, che è un’attenta osservatrice della realtà, ha "visto" bene dall’inizio quando ci aveva rivelato: "Avrete, molto presto, delle sorprese".



Ora per la Bruzzone è arrivata la conferma alla sua premonizione. Todaro e Isoardi potrebbero essere ad un passo dalla passione vera. Ma la tegola su Ballando coinvolge in queste ore Alessandra Mussolini, che è reduce da un infortunio in sala prove. La sua esibizione ormai sembra in bilico. "Una bella botta, poverina. Sono inconvenienti. Verso la quarta il gioco si fa duro. Le prese sono difficili da eseguire. Può capitare che qualche ballerino può stare male", dice la Bruzzone. "Secondo me s’impegna molto, non avendo particolari esperienze nel ballo", conclude.

