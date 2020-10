Elisa Isoardi su Todaro a Ballando con le stelle: "Lo conoscevo già, ora con l'espressione corporea esce tutto"

05 ottobre 2020 a

"Il potere di rimarginare alcune ferite". Elisa Isoardi, intervistata da Radiocorriere Tv, parla di Ballando con le stelle e dell'esperienza in coppia con Raimondo Todaro, il suo maestro-partner con cui è tornata a danzare sabato scorso dopo l'assenza per coronavirus del ballerino. Il gossip in queste settimane ha impazzato suggerendo una tenera amicizia tra i due e per questo ogni singola parola della ex compagna di Matto Salvini è "pesante".

"Il lockdown ha rallentato i ritmi quotidiani, e così anche le telefonate con casa erano divenute più sporadiche. Il programma ha riportato armonia, mia mamma ora è felice, ha un figlio in più che è Raimondo e questo è bellissimo". "Ora grazie a Ballando ho consapevolezza - prosegue la bella conduttrice piemontese -: il ballo mi sta aiutando a conoscermi meglio". Con Todaro, invece, la conoscenza è antica: "Lo conoscevo già da prima. Veniva ospite nei miei programmi. Ci sono stima e affetto reciproci e questo è la base. Con il ballo, espressione corporea che fa uscire anche le cose più nascoste, ci stiamo conoscendo ancora meglio". Chi vuole sognare, sogni pure.

