Otelma trascina in tribunale Francesca Cipriani: "Sono amareggiata, eravamo amici e ora mi chiama il suo avvocato"

Francesco Fredella 06 ottobre 2020 a

a

a

"Una grandissima delusione. Il Divino Otelma mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata", racconta Francesca Cipriani in diretta a RTL102.5 News. Un fulmine a ciel sereno. Francesca ha partecipato all’Isola dei famosi con il Divino e la scena dell’incidente in spiaggia è diventata virale: durante una prova Otelma finì (in modo involontario) con il volto sulla struttura in legno mentre Francesca lo spingeva durante lo svolgimento della prova. Un vero incidente di percorso che costrinse Otelma alle cure mediche. Ma da quel momento non si è saputo più nulla.



Tra lei e il Divino c’è stata una bella amicizia, fino alla lettera ricevuta dalla Cipriani. Alla base di tutto potrebbe esserci quell’incidente di percorso. Nessuna conferma e nessuna smentita per adesso. Si attende la replica di Otelma. La Cipriani resta senza parole perché tutto è adesso nelle mani degli avvocati. "Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C'era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto", conclude la Cipriani. Francesca ha provato a chiamare Otelma. Ma non ha risposto. "L'ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre", conclude la Cipriani. Molto amareggiata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.