Sara Croce, la Bonas di Avanti un altro in palestra: si gira Lato B scultoreo

13 ottobre 2020 a

a

a

Sara Croce va in palestra e conquista il web. La Bonas di Bonolis sarebbe un ottimo incentivo per convincere le persone ad andare in palestra. La giovane showgirl con il suo fisico strepitoso conquista il web che va in tilt.

Fisico strepitoso, frutto di sacrifici e uno stile di vita sano, sguardo che incanta e leggins che disegnano un lato b scultoreo. I follower non riescono a farne a meno e attendono con ansia i suoi post su Instagram. La Bonas è seguita infatti da 758 mila persone. Uno sguardo che buca l’obiettivo, un super fisico ed una bellezza che lascia senza fiato, sono queste le caratteristiche dell'ultima foto pubblicata dalal Croce sui social, che la rendono un vero mix di bellezza e sensualità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.