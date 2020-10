Grande Fratello Vip, altra bomba su Elisabetta Gregoraci: "Tensione latente. E ogni volta che si nominava Briatore...", parla l'ex

14 ottobre 2020 a

a

a

"C’era sempre una tensione latente tra di noi". A parlare è l'ex di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, che ha rotto il silenzio sulla sua passata relazione con la showgirl, ora concorrente del GfVip. "Il nostro rapporto non si evolveva. Pubblicare un selfie poteva servire a sdoganare la nostra unione, ma se questo non la rendeva tranquilla, allora era solo un contentino”, ha raccontato l'imprenditore a Chi. Secondo lui, quindi, c'era sempre una certa tensione perché la showgirl voleva tutelare la loro relazione dal gossip invadente. Bettuzzi, poi, ha ammesso anche che Flavio Briatore era sempre presente nella vita dell'ex moglie, ovviamente per via del figlio Nathan Falco: "Ogni tanto si incupiva quando veniva fuori questo tema, ma non ho mai insistito per saperne di più e non sono mai entrato nelle loro discussioni". Infine qualche parola anche sull'esperienza della Gregoraci al GfVip, dove pare sia nato un rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli. "Non è il luogo migliore per essere spensierata e tenersi lontana dal gossip - ha dichiarato l'imprenditore - ma non sono geloso, perché Elisabetta deve rifarsi una vita. Se le piace questo ragazzo è giusto che si trattenga nella casa”.

"Una donna bellissima, ma...". Elisabetta Gregoraci massacrata pure dalla "suocera": l'ultimo caso al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.