Eva Grimaldi, la rivelazione di Lele Mora: "Ha avuto una storia con me. Tanti rapporti completi..."

Ciak si gira. Manca pochissimo e tra poco partiranno le riprese di una nuova serie Netflix. Sarà una sorta di Biopic, come si chiamano ora le serie biografiche, dedicate alla vita di personaggi noti, importanti. Un po' come quelle sulla Regina Elisabetta, Pier Paolo Pasolini e Maradona. Ciascuno nel suo settore un big. A breve, nell'elenco dei "big" dei Biopic Netflix rientrerà pure Lele Mora, così almeno racconta lui. Simpatico o antipatico, corretto o non corretto, non importa, di certo un "numero uno" come agente dei Vip. «Avevo scritto un libro sulla mia vita», ci dice Mora, «era pronto per essere pubblicato, racconta tutti i miei quarant' anni di carriera come agente. La mia storia, ricca di colpi di scena, è diventata interessante anche per una casa di produzione come Netflix. Loro mi hanno chiamato per saperne in più. Mi hanno chiesto: "Possiamo leggerlo?". "No", ho risposto. Vi mando delle bobine in cui ascoltare una voce narrante che racconta tutti gli episodi, gli intrecci della mia vita». Alla fine Netflix cosa ha risposto? «Ha detto: "Compriamo noi il libro, che però non uscirà. Ne faremo una fiction"», dice Mora.

Così ora si attende una serie, in cinque stagioni, da mandare in onda nel giro di cinque anni. Sarebbero in corso i casting. Ma l'attore protagonista, quello che interpreterà Lele Mora adulto, pare essere già scelto: sarebbe nientedimeno che Anthony Hopkins, Oscar nel '92 come psichiatra cannibale del «Silenzio degli innocenti». «Meraviglioso», commenta Mora, «sono molto amico di Anthony, l'ho portato io a casa di Roberto Cavalli quando fu fatto un film che lo riguardava su Firenze, c'erano pure Ridley Scott con la moglie Giannina Facio». E chi sarà Fabrizio Corona? Col fotografo dei Vip, Mora ha sempre avuto un rapporto molto forte. Comunque in pole position per il ruolo di Corona ci sarebbe Michele Morrone, sex symbol esploso col film erotico polacco «365 giorni», distribuito sempre da Netflix. Sogno? Realtà? Vedremo. Ci saranno molti riferimenti a famosi di oggi, compresa Eva Grimaldi, di cui ora si parla in quando finta-fidanzata di Gabriel Garko. «Eva e Garko si son voluti molto bene», ci dice Mora, «ma non hanno avuto un rapporto completo, Eva però ha avuto tanti rapporti completi con me. Abbiamo avuto una vera storia, magari non d'amore, ma siamo stati insieme per un annetto. Imma ha detto che non ne sapeva niente, ma è così». Imma è Imma Battaglia, ora moglie della Grimaldi, e storica attivista Lgbt. Ce n'è quindi per tutti. riproduzione riservat

