Grande Fratello Vip, la sorella di Elisabetta Gregoraci: "Rapporto che non c'è mai stato". In campo gli avvocati, un caso clamoroso

21 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci al centro dei rumors non solo all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha dato il via a un toto-nomi su chi sia l'uomo misterioso che l'attende all'esterno. Non ultima l'indiscrezione lanciata da Arianna David ai microfoni di Mattino 5. “Elisabetta non è sola - ha svelato l'attrice nello studio di Federica Panicucci lasciando intendere di una storia tra l'ex modella e il pilota monegasco Stefano Coletti.-, da quello che so ha una persona a Montecarlo”. Le sue parole non sono però passate indifferenti alla famiglia dell'ex moglie di Flavio Briatore.

"Come è arrivata in tv Elisabetta Gregoraci": Striscia picchia durissimo sull'ex di Flavio Briatore



Immediata la replica di Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, che è intervenuta sulla questione assieme all'avvocato, Micaela Ottomano: “La sorella Marzia e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia un rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto - proseguono sul profilo Instagram della Gregoraci -, invitano la suddetta a non dichiarare ufficialmente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare più della vita privata della suddetta.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.