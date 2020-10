Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello, frase intercettata: "Per me lo sei". Gli autori la chiamano subito in confessionale

22 ottobre 2020 a

Gravidanza in corso al Grande Fratello Vip. Ne è convinta Dayane Mello, e la ragazza in dolce attesa sarebbe Adua Del Vesco. Durante la diretta su Mediaset Extra, non è sfuggita una confidenza che la modella brasiliana ha fatto alla giovane attrice al centro del contestatissimo Ares-gate, che ha portato al coming out di Gabriel Garko e alle voci sulla omosessualità "celata" di Massimiliano Morra, anche lui nella casa di Cinecittà.

Adua avrebbe chiesto un test di gravidanza agli autori a causa di un ritardo sospetto e Dayane, con cui ha scambiato un chiacchieratissimo bacio nei giorni scorsi, l'ha provocata: "Secondo me sei incinta". "Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto", ha ironizzato Tommaso Zorzi, riferendosi a quanto accaduto a Paola Caruso a Pechino Express, quando proprio Zorzi era tra i concorrenti. Dopo lo scambio di battute, Adua è stata chiamata in confessionale.

