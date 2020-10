Serena Autieri a Oggi è un altro giorno: "Relazione con Gabriel Garko? Cambierei argomento"

Roberto Alessi 25 ottobre 2020 a

Dopo il coming out di Gabriel Garko si allunga la lista delle sue fidanzate che, ora, scopriamo essere sue non-fidanzate. Eva Grimaldi, Manuela Arcuri e Adua del Vesco sono donne bellissime con cui Garko aveva avuto una relazione in passato, ora invece si è scoperto che quelle erano solo relazioni "di facciata". L'ultima a negare ora di essere stata fidanzata di Garko è Serena Autieri, amata attrice di tante fiction, sposata da dieci anni col manager Enrico Griselli, con cui ha avuto la figlia Tosca. Autieri e Garko hanno recitato insieme nel 2006 in L'onore e il rispetto, all'epoca, in realtà, più che di relazione si parlò di un flirt, un'intesa, una complicità. Qualcosa di non ufficiale, insomma, ma che bastava a far sognare i telespettatori.



Ora Autieri, ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai Uno, punzecchiata, ha precisato riguardo a Garko: «Io e Gabriel Garko non siamo mai stati insieme. Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti, siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento». Ma, per quanto l'attrice napoletana ora smentisca tutto, fonti ben informate, ci assicurano che Gabriel all'epoca fosse veramente innamorato di Serena. Il passato non è chiaro. Chissà, forse non lo era neanche per i diretti interessati. Ora, dopo il coming out di Garko, chiarezza c'è. Ciò che ci fa piacere invece è che, quel famoso "segreto di Pulcinella" tanto decantato da Garko, si rifà ad una bellissima storia d'amore con Riccardo, un ragazzo con cui è stato fidanzato per 11 anni, in un rapporto tenuto nascosto da tutti. Proprio di questo ne ha parlato recentemente Gabriel a «Verissimo» su Canale 5: «Ho avuto la mia prima vera storia d'amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo». Tutto questo per lavorare con la Ares di Alberto Tarallo, mantenendo la sua reputazione di sexy "latin lover". Parole che intristiscono e che ci fanno capire a cosa si possa arrivare pur di realizzare i propri sogni. Ma adesso come va la sfera sentimentale di Garko? Avrà trovato qualcuno che lo distolga da tutto questo caos che lo ha travolto? Pare proprio di sì. Il suo nuovo amore si chiama Gaetano Salvi, di Torre Annunziata (Napoli), ma che vive a Milano per lavoro. La D'Urso si è lasciata sfuggire a «Live non è la D'Urso» il nome del compagno, che attualmente ha 23 anni. I due erano stati paparazzati qualche giorno prima in quel di Roma. Accipicchia Gabriel, te lo sei preso giovane e bello! Adesso sì che puoi stare sereno. Complimenti e auguri.

