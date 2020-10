Barbara D'Urso e Marchesa d'Aragona, rissa al Live: "Non erano questi gli accordi", "Qui decido io"

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

La Marchesa d’Aragona, al secolo Daniela Del Secco, adesso tira le somme e mette i paletti. Assurdo. Tutto questo fa infuriare Barbara D’Urso, che la ospita da sempre nei suoi programmi. In pratica, la Marchesa D'Aragona interrompe la D'Urso dicendo: «Non erano questi gli accordi, io sono una giornalista e mi avevano detto che sarei venuta qui come giornalista a parlare del Grande Fratello, non voglio essere nuovamente attaccata». La conduttrice resta senza parole e replica: «Marchesa lei non mi ha fatto parlare e non sa nemmeno cosa avrei voluto mandare».

Ma la Del Secco, come spesso accade, continua a parlare interrompendo la padrona di casa. «Quello che succede qui lo scelgo io e lo decido io», poi supportando il suo staff: «Io non sono a conoscenza degli accordi che lei ha preso ma mi fido molto dei miei collaboratori, nel rispetto di questo non mando niente», tuona la D’Urso. Sembra a tutti gli effetti una rottura che potrebbe costare molto alla Marchesa, senza i programmi della D’Urso perderebbe molta popolarità. La conduttrice, invece, andrebbe a vele spiegate lo stesso verso il 22% di share.

