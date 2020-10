Albano Carrisi e Jasmine, un giudizio pesantissimo: "Il papà aiuta la figlia? Una storia vecchia come il mondo"

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

Le polemiche prima dell’inizio servono davvero a poco. C’è chi in Rete (parliamo dei soliti leoni da tastiera) attacca Jasmine Carrisi - figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - per la partecipazione a The Voice su Rai1 insieme a suo padre. Tutto assurdo perché il programma ancora non inizia ed è troppo semplice attaccare. Criticare. Sulle colonne di Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Maurizio Costanzo scrive: "Lasciamo che Jasmine, e anche gli altri figli di Al Bano, affrontino le sfide che li attendono e poi giudichiamo…". E poi aggiunge una frase estremamente importante: "Questa storia è vecchia come il mondo: i padri (e le madri) aiutano i figli ogni volta che possono…Non succede solo in Tv…". Costanzo, con la sua unica saggezza e classe, mette fine alla vicenda. Per Jasmine, che con il singolo Ego ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo della musica, inizia una nuova avventura. Entusiasmante.

