“Eva Henger in competizione con la figlia?”, l'ultima cannonata di Lucas Peracchi

Ancora scintille tra Eva Henger e Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger (figlia di Eva e Riccardo Schicchi). Tra loro c’è un rapporto conflittuale che va avanti ormai da oltre un anno e mezzo. Un duro scontro in televisione che non si è mai acutizzato. Tutti contro tutti: Eva, tempo fa, aveva accusato Lucas di essere violento con sua figlia. Ma senza prove tangibili contro il bel trentenne, che è sempre rimasto in silenzio esprimendo tutto l’amore per Mercedesz.

In diretta su RTL102.5 News Peracchi torna a parlare della faccenda madre-figlia. E spara una vera cannonata. "Ho letto quello che dice, non sono stupito. È un disco rotto che va avanti da un anno. Lo dico sempre: per me non c’è nessun problema. Mamma e figlia possono sentirsi sempre, non metto il becco. Nonostante, penso sia palese, che non ci sia simpatia tra noi. Sono pronto anche ad un punto di incontro con lei", dice Lucas (che ha muscoli su tutto il corpo ed è amatissimo dalle donne). Poi tuona contro Eva Henger. Senza freni, dice: "Ho vissuto 32 anni senza di lei. Potrei andare avanti ancora un bel po’". Insomma Lucas, personal trainer richiesto ovunque, ha le idee molto chiare. "Mi dispiace che una madre attacchi la figlia pubblicamente su cose abbastanza triste. Non lo farei mai se fossi un padre. Quando Mercedesz era in carne lei la attaccava. Ora, lo dico senza freni, forse soffre la competizione della figlia. Vorrebbe essere come lei? Il tempo passa per tutti, Eva resta una bella donna. Dovrebbe bastare questo", conclude Peracchi. Come reagirà la mamma di Mercedesz?

