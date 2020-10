Ballando con le stelle, esplosione di rabbia per Elisa Isoardi: "Chi mi definisce la ex di Matteo Salvini..."

27 ottobre 2020 a

"Chi mi definisce la ex di Matteo Salvini, evidentemente non sa tutto il resto. Invito a studiare chi fa determinati titoli". Elisa Isoardi è intervenuta a Rai Radio2, parlando di sé e della sua esperienza in coppia con Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. "Sono tenace, sto sempre in tensione, fa parte della mia genetica. A volte vorrei fare troppo, la caviglia è partita perché provavo dalla mattina alla sera e anche oltre", ha raccontato la showgirl, facendo riferimento anche al problema fisico che l'ha messa a dura prova negli ultimi giorni. Sul 2020 e tutto quello che sta succedendo in queste settimane, invece, la Isoardi ha detto: "Bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Bisogna reagire a tutto. E' in arrivo il coprifuoco, probabilmente ci saranno regole ancora più aspre. Bisogna rispettarle. Ci vuole cautela".

A nessuno, poi, è sfuggito il feeling tra la concorrente di Ballando e il suo maestro. Diverse voci hanno alimentato il gossip e fatto pensare che i due stessero insieme. Ma la showgirl è stata pronta a smentire: "Se siamo una coppia a tutti gli effetti? No, questo lo state dicendo voi. Abbiamo fiducia l'uno nell'altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni. Ho grande rispetto per lui come persona".

