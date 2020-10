Melissa Satta, con Boateng è finita malissimo: durante la partita... scoop esplosivo di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 28 ottobre 2020 a

Ai titoli di coda. La storia tra Kevin-Prince Boateng e Melissa Satta finisce, forse nel peggiore dei modi. Ora l’indiscrezione, che arriva da Alfonso Signorini, potrebbe fare tremare il mondo del gossip. Il direttore di Chi racconta che l’ex velina di Striscia la Notizia, avrebbe trascorso qualche giorno con l’amica Arianna. E poi, durante l’ultima partita del Monza, la Satta non era in tribuna per fare il tifo. Tutto fa pensare ad una vera e improvvisa crisi sentimentale. Lo scoop di Signorini, tra l’altro, ritrova un precedente ad agosto quando Chi raccontava di “incomprensioni all’interno del rapporto” tra la Satta e Boateng. Tutto potrebbe essere precipitato all’improvviso. Due anni fa c’era stata un’altra crisi. Ma il calciatore e l’ex velina si diedero una seconda possibilità. Poi tutto è finito di nuovo nel vortice del gossip.

