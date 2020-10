Gemma Galgani a Uomini e donne, sfogo contro il gabbiano Manetti: "Basta, sono stanca"

Francesco Fredella 30 ottobre 2020 a

Gemma Galgani contro l’ex storico, Giorgio Manetti. E piovono polemiche. Ora la Dama lo attacca su Uomini e donne magazine e dice basta. “Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”, tuona la torinese. “Giorgio, sono stanca”: senza troppi giri di parole la Galgani torna a parlare a ruota libera. Da anni il “fantasma” della storia con Manetti aleggia nella sua vita.

“Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene”, continua facendo riferimento alla copertina di Nuovo tv. Poi parte all’attacco di Paolo. Il flirt con lui non sembra essere andato affatto bene. Un’altra tegola per la Dama.

