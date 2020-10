Elettra Lamborghini diventa un fumetto, sfida ballerine di twerk e mangia gelato al pistacchio

30 ottobre 2020 a

a

a

Non solo influencer e cantante, adesso Elettra Lamborghini diventa anche la protagonista di un fumetto tutto suo "Elettra Lamborghini e la Dea del Ritmo". Dalle prime immagini diffuse, sembra che l'autore, Luca Vanzella, si sia ispirato -per i suoi disegni - alle fattezze della prorompente Jessica Rabbit. La storia raccontata si estende in territori esotici e prevede combattimenti contro nemici sovrannaturali e travestiti da ballerine che twerkano. "Mi sono fatto una settimana di full immersion tra dischi, interviste e video, scoprendo che Elettra ha un piglio da fumetto", ha raccontato Vanzella al Giorno. La protagonista, secondo l'autore, si è mostrata entusiasta del progetto fin da subito. Nelle tavole a fumetti, inoltre, non mancheranno i suoi cavalli e i suoi cani, così come la sua passione per il gelato al pistacchio. Dopo tv e musica, quindi, la Lamborghini entra a far parte di un settore apparentemente distante. Ma questa novità potrebbe aiutare il mondo del fumetto, che soffre da tempo di perdita dei lettori.

"Mondi separati. Ma...". Elettra Lamborghini, parla la sorella Ginevra: una balla spaziale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.