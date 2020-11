Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco "alcolista e lesbica". La battutaccia in diretta sul flirt con Dayane Mello

Francesco Fredella 07 novembre 2020 a

a

a

Non solo un bacio. Ma anche tante coccole e grattini. Così tra Dayane Mello e Adua Del Vesco (al secolo Rosalida) scoppia un feeling molto forte. Una complicità senza limiti. “L’amicizia è come l’amore. Ci lega un sentimento fortissimo. Forse è l’amica più importante che abbia avuto, c’è molta sfiducia per voi perché strano”: Adua racconta così quello feeling inaspettato con Dayane Mello. Una settimana di coccole, baci, carezze.





"Domani lo faccio". Adua Del Vesco incinta al GF Vip? Più di un sospetto: il ritardo che sconvolge il reality

Adua, addirittura, dice a Halloween di essere in crisi da Dayane. “E’ comunque un innamoramento”, ribadisce Adua. E Dayane risponde: “Io la amo. Guai a chi me la tocca”. La battuta di Zorzi lascia tutti senza fiato: “Adua entra che studiava Teologia, esce alcolista e lesbica”. Ovviamente si tratta di uno scherzo. Signorini scoppia a ridere: “La palma della battuta più bella va a Zorzi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.