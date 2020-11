Brasile, 26enne si fa rifare l'imene e mette all'asta la sua verginità: "Sarò sobria e guadagnerò soldi"

07 novembre 2020 a

Ha fatto ricostruire il suo imene per mettere all’asta la sua verginità. Stiamo parlando di un’esperta di sesso brasiliana, Ana Otani, che ha dato lo stravagante annuncio sui social. La ragazza si occupa di un sito per adulti ad abbonamento e in più gestisce un canale Youtube chiamato “Segredos de Ana” dove dà consigli sul sesso. La comunicazione sull’intervento all’imene è avvenuta attraverso un video realizzato da un suo amico, Diego Aguiar di 34 anni, e pubblicato su Instagram. I follower che seguono Ana – 1,4 milioni – hanno scoperto così di poter partecipare a una lotteria che prevede come premio finale la possibilità di fare sesso con la donna “tornata vergine”.

Come riporta Dagospia, il video è stato visto più di un milione di volte. Ma non sono mancate le critiche da parte di chi accusa la Otani di incoraggiamento allo sfruttamento sessuale. Ecco perché poi la 26enne è intervenuta per difendersi. “Sono la ragazza della verginità. E voglio fare questa lotteria. È il mio corpo. Le mie regole. Voglio fare sesso con un uomo sconosciuto che mi vuole così tanto da comprare un biglietto della lotteria – ha spiegato – L'unica differenza rispetto a un'avventura di una notte è che sarò sobria e guadagnerò soldi. La prostituzione esiste da migliaia di anni! Non l'ho inventata io e non sarò l'ultima a farlo”.

