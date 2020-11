Belen Rodriguez, la foto col figlio? Scatta il linciaggio: il dettaglio che non le perdonano

09 novembre 2020 a

E' bufera su Belen Rodriguez, dopo che la showgirl ha pubblicato sui social alcuni scatti della domenica trascorsa con il figlio Santiago in un parco a Milano in pieno lockdown. Le fotografie hanno subito attirato le critiche di alcuni follower, che hanno accusato l'argentina di violare le regole. La conduttrice di Tu si que vales, però, ha deciso di intervenire e difendersi, per evitare di far partire ulteriori discussioni: "Se sai leggere sai che si può portare i bambini al parco vicino al tuo domicilio, quindi poche polemiche, andrai a fare la spessa anche tu no? Ecco la stessa cosa, diritti si chiamano", questa la sua risposta a un utente che l'aveva attaccata. La Rodriguez, quindi, ha scelto di non rimanere in silenzio e ha chiarito la sua posizione.

