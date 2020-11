Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra si taglia un piede: "C'è l'osso fuori, non guardate". Scena impressionante

10 novembre 2020 a

Bruttissimo infortunio al piede per Massimiliano Morra, concorrenti del Grande Fratello Vip sotto choc e intervento del medico obbligato. L'attore campano era impegnato insieme agli inquilini nella prova settimanale quando ha involontariamente calpestato un vetro. Andrea Zelletta, il primo a vedere da vicino la ferita di Morra, lancia subito un urlo di spavento per poi ammonira Morra e gli altri concorrenti più impressionabili: "Non guardare, c’è l’osso di fuori".

Una scena pulp che non ha però spaventato Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco, autentiche "crocerossine" di Morra. Gli autori hanno fatto trasferire in giardino i vip, lasciando soli Morra e il medico nella casa. Dopo poco, l'attore è ricomparso: dovrà stare a riposo e ha trascorso le ore successive disteso sul letto o sulla sedia sdraio in giardino, con il piede vistosamente fasciato.

