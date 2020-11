Amedeo Goria, la fucilata di Michela Morellato: "Nega le molestie? Allora perché mi ha risarcito con quello sporco denaro?"

12 novembre 2020 a

In questi giorni, Amedeo Goria è vittima di fuoco incrociato: in famiglia e da parte di suoi vecchi flirt, anche mancati. E ora, ecco che apre nuovamente il fuoco Michela Morellato, che nel 2005 denunciò di aver subito delle molestie. In un successivo servizio, Le Iene fecero intendere che il molestatore era proprio Amedeo Goria, il quale tempo dopo ha replicato parlando di accuse infondate. "È stato un incubo, ma è una vicenda archiviata. Le accuse erano infondate ma ci fu una strumentalizzazione televisiva", ha detto. Ma la Morellato non ci sta e su Oggi in edicola controreplica ad Amedeo Goria: "Basterebbe andare a rivedere quel famoso servizio delle Iene. Era il 2005: io non feci il nome del molestatore. Furono i giornalisti", premette. Poi la bordata: "Se le accuse erano del tutto infondate bisognerebbe capire il perché mi sia stato risarcito il danno morale con una cifra impegnativa… Accettai quello sporco denaro, ma ancora oggi mi pento di aver firmato quel patto. Forse allora era la decisione migliore che potessi prendere, consigliata dal mio legale", conclude una arrembante Michela Morellato.

