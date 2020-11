Storie Italiane, "digli la verità": la frase sfuggita a Elisa Isoardi scatena lo studio. Ecco il suo uomo...

20 novembre 2020 a

a

a

Finalissima. Fiato sospeso per Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, ripescati, tornano in pista nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci domani sera, 21 novembre. Ma gli occhi di tutti sono puntati sul loro rapporto. E a Storie italiane- il nostro Francesco Fredella (in collegamento con la trasmissione) stuzzica la coppia: “Andate molto d’accordo, hai detto. Raccontateci di più”. Interviene la Isoardi, che guarda Raimondo e tuona: “Digli la verità. Litighiamo molto”. Rullo di tamburi. In studio parte la hola. “L’amore non è bello se non è litighello”, puntualizza la conduttrice Eleonora Daniele. Ed è gelo in studio. Elisa e Raimondo, secondo i beninformati, sarebbero uniti più che mai. Un vero flirt nato grazie alla danza.

"Sono innamorata di lui, sua moglie sa tutto". Elisa Isoardi, clamorosa confessione dalla Bortone: Todaro, voci impazzite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.