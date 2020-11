Grande Fratello Vip, Flavio Briatore interviene per smentire Elisabetta Gregoraci. Poi il colpo di scena: "Come dici tu"

21 novembre 2020 a

a

a

Al Grande Fratello Vip è stata la serata di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini era tutto pronto per il "blitz" nella casa del manager per rispondere alla ex moglie, che nei giorni scorsi aveva parlato di una sua proposta di nozze-bis durante il lockdown. Briatore alla fine è rimasto a casa, ma si è sfogato con Signorini e ha fatto sapere la sua versione dei fatti. In un'intervista al settimanale Chi, ha smentito con forza quanto detto dalla Gregoraci, che ci rimane malissimo: "Io ho detto la verità e ci sono i testimoni, parenti e amici. Mi spiace davvero dica questo, se adesso dice così perché non vuol far vedere questa sua parte tenera mi spiace".



"Tira fuori le palle, hai capito perché stavo con Briatore?". Una Gregoraci mai vista: crisi di nervi e Pretelli umiliato, parole pesantissime

Quindi, il colpo di scena: Signorini rivela di aver risentito Briatore, dopo l'intervista: "Effettivamente ha ammesso che è come dici tu, ti ha dato ragione", annuncia il conduttore a Elisabetta, che finalmente può sorridere. Lei però non ha cambiato idea: i rapporti tra i due sono ottimi, anche per il bene del figlio Nathan Falco, ma un ritorno di fiamma non è in programma. "Troppi errori commessi da ambo le parti. All’inizio ho sottovalutato la situazione, purtroppo ero giovane quando ci siamo messi insieme e aver saltato una tappa fondamentale della mia giovinezza mi ha pesato. Mi sono sentita un po’ in gabbia". I romanticoni sono pegati di ritentare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.