Grande Fratello Vip, Briatore e Gregoraci: "Fake news" e contro-smentita, il giallo delle ultime ore

Come prima, più di prima: la coppia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo la separazione, potrebbe tornare unita più che mai. Al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 va in onda un sogno per i fan. Rewind. La Gregoraci al GF Vip dice che Briatore vorrebbe sposarla di nuovo. Tutto accade durante il lockdown, che trascorrono insieme: l’imprenditore cambia idea e fa il primo passo. Ma lei non dà alcuna risposta, su Chi Briatore smentisce parlando di fake news.

E ci pensa Signorini ad informare la Gregoraci di tutta la faccenda (secondo lei Briatore potrebbe non aver preso bene la vicenda). Ma Elisabetta continua a dire di non aver mentito. Allora Alfonso racconta di aver sentito Briatore in mattinata. "Devo dire che lui ti ha dato ragione", afferma il conduttore. Dunque, Briatore cambia idea. Avrebbe ritrattato pensando ad un nuovo matrimonio con la Gregoraci. Una storia importantissima quella che hanno vissuto per anni. Adesso, tra Flavio ed Elisabetta c’è tanto bene. Tornerà anche l’amore? Torneranno insieme? Chissà. Il gossip s’infiamma.

