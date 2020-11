Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma "altrimenti non sarebbe qui". La videochiamata indiscreta che la inguaia

21 novembre 2020 a

Una nuova gaffe al Grande Fratello Vip per Selvaggia Roma. Il suo bilancio di questi giorni nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è nerissimo: una nuova offesa, un altro comportamento da cancellare. La rete la vorrebbe fuori dopo una frase offensiva nei confronti di chi è affetto da sindrome di Down. Ma ora dà ancora una volta spettacolo litigando nella casa, senza risparmiare offese. Tra la Roma e Giorgia, la fidanzata di Enock si consuma uno scontro pesantissimo quando si torna a parlare del presunto bacio (che Selvaggia ed Enock si sarebbero dati). In un’intervista a Chi, Giorgia dice di fidarsi di Enock e di non credere affatto a Selvaggia.

"Se sei cornuta". Selvaggia Roma umilia la fidanzata di Enock. Caos al GF Vip, finisce in disgrazia in prima serata

Per Giorgia la Roma, millantando baci, cerca solo visibilità. E in videochiamata dice: "Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione che c’è stata con Elisabetta Gregoraci. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona. Credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro". Ma la Roma non perde occasione per offendere. "Sei corn***a, non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa", dice. E Giorgia la mette in riga con classe e buon senso: "Io credo onestamente, sono schietta, che se lei non avesse raccontato questa storia e quella di Pierpaolo Pretelli non sarebbe qui".

