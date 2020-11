Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma e i baci con Pretelli ed Enock? Fonti certe: "L'unica certezza, cos'ha combinato in Sardegna"

Roberto Alessi 22 novembre 2020 a

Selvaggia Roma, l'ex concorrente a Temptation Island e ora al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha un compito ben preciso: svergognare il prossimo. Prima ha detto che ha limonato con Pierpaolo Pretelli poi con Enock, il fratello di Balotelli, entrambi nella Casa, entrambi smentiscono, in più Enock è fidanzato. Quest' ultimo, poi, l'avrebbe incontrato in Sardegna, nel privé di una discoteca, e avrebbero slinguazzato alla grande. Vero? Falso? Di vero è che dalla Sardegna sono tornati in tanti positivi al Covid, compresa, pare, Selvaggia che ha dovuto aspettare un mese per il tampone giusto, pare.

