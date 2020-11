Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, "stavolta è finita davvero". Indiscreto: dove ha passato la notte lei negli ultimi giorni

Francesco Fredella 24 novembre 2020 a

a

a

E adesso si parla di retroscena. Spifferate. Notizie, che fino ad ora, sono rimaste segrete. Tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è finto tutto nel peggiore dei modi. “Ci hanno provato in tutti i modi a salvare il loro rapporto ma l’amore sarebbe giunto, questa volta per davvero, al capolinea”, scrive Dagospia.

"Durante la partita...". Melissa Satta, con Boateng è finita in disgrazia: lo scoop esplosivo di Alfonso Signorini

Come dire: la ministra riscaldata non sempre piace. E Melissa Satta e Boateng lo sanno bene. Il loro addio, per la seconda volta, fa salire la temperatura. Dopo la crisi, te tanto di rimettere insieme i cocci, salvando il rapporto, forse per il loro unico figlio Maddox. Il rapporto tra l’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore arriva per davvero al capolinea. Forse, stavolta, è tutto definitivo. Dopo la rottura con i calciatore, la Satta avrebbe trascorso qualche giorno con una sua amica. Ma durante le ultime partite del Monza non c’è traccia di lei. Un dettaglio che, sicuramente, riscrive in modo chiaro la fine del loro rapporto.

