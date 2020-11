Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma mente su Lucas Peracchi: "Tradito la fidanzata? Fai sentire i messaggi audio"

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

Ora parla lui: Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger. Un ragazzo tutto muscoli e tatuaggi, che ama la natura in modo estremo. Ma che è stato al centro del gossip con accuse pesantissime prima da parte della madre della sua fidanzata (che gli ha puntato il dito contro dicendo di maltrattare le donne, senza molte prove in mano). Adesso spunta la notizia di alcuni messaggi-audio scambiati che Lucas avrebbe scambiato con Selvaggia Roma, prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello vip. Da quello che si legge sui blog, sembra che Lucas abbia promesso alla Roma un appuntamento all’insaputa di Mercedesz. Notizia falsa. E c’è un dettaglio in nostro possesso che ribalta tutta la faccenda: gli audio in questione non sono mai stati inviati da Lucas Peracchi. Che tuona: “Autorizzo chi ha questi messaggi vocali, e dice in tv che sono miei, a farli sentire. Non ce ne sono, ve lo assicuro.

Infatti, secondo la nostra ricostruzione, Selvaggia Roma sembra che abbia contatto tempo fa Lucas chiedendo informazioni su un tatuaggio. Stop. Nulla di più. E, probabilmente, potrebbe aver inviato messaggi ad una sua amica facendo apprezzamenti sul bel manzo tatuato. Tutto qui. Lo stesso Lucas - raggiunto al telefono - dice di essere pronto ad un confronto con chi sostiene di avere in mano questi audio compromettenti. “La mia voce non c’è. Non sentirete mai quello che dicono in giro che io possa aver detto sulla Roma. Tutte fake news”, conclude Lucas. Adesso perché non spuntano questi audio per fare la cosiddetta prova del nove? Lucas è pronto. Ma la faccenda degli audio ha tutto il sapore della fake news.

