Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma e la confessione a Tommaso Zorzi: "Ha provato a suicidarsi"

27 novembre 2020

Selvaggia Roma, una delle protagoniste più discusse di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, si sta facendo conoscere sempre di più sia dai coinquilini che dal pubblico a casa. Durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi, l'ex volto di Temptation Island ha fatto una rivelazione drammatica su suo fratello: "Quest'estate ha avuto un brutto problema ed è rimasto solo. Sai quando nessuno ti ascolta? Se ha provato ad uccidersi? Nel modo più ovvio c’ha provato…Stava al bagno e ha cercato di farsi dei tagli…". Selvaggia ha aggiunto di essersi accorta solo in un secondo momento della reali necessità del fratello: "Non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente…". E si è anche fortemente autocriticata: "Non gli ho dato retta. Io non c’ero e non mi sono mai fatta sentire". Dopo la confessione, ascoltata in religioso silenzio, anche Zorzi si è aperto con l'ex di Francesco Chiofalo. Le ha rivelato che sta attraversano un periodo per nulla esaltante all'interno della casa. Ecco perché poi Selvaggia gli ha detto. "Mi hai dato tanto in così poco tempo, e mi dispiace vederti così”.

