Fabrizio Corona si sposa con la 50enne. Dagospia impietoso: "Passato dalla gn***a alla...", ecco il suo volto | Guarda

27 novembre 2020 a

a

a

Ecco chi è la misteriosa 50enne nuova compagna di Fabrizio Corona di cui parlavano il Fatto Quotidiano e Dagospia. Il settimanale Eva 3000 l'ha individuata: è Lia Del Grosso, amministratrice unica della prestigiosa agenzia di comunicazione milanese Luxury Creative Agency. Unico avvistamento pubblico accanto a Corona, la sera del 43esimo compleanno dell'ex re dei paparazzi. "Passato dalla gn***a alla cozza", è il titolo per la verità ingeneroso di Dagospia.

I due si conoscevano da tempo, ma il loro rapporto sarebbe diventato strettissimo dopo l'uscita dal carcere di Corona, pur tra alti e bassi. Lei lo avrebbe aiutato nel reinserimento nella vita "normale". Quindi Dagospia sgancia la bomba: Fabrizio e Lia convoleranno a nozze. "Pubblicazioni datate 19 novembre 2020, ora ci sono 180 giorni tempo...". Con tanto di sospetto: la decisione di sposarsi "serve a Furbizio anche per rimettere a posto i guai con la giustizia?". Nina Moric non aveva rinunciato al veleno, ammettendo la loro storia ma aggiungendo che Corona ha in realtà anche un'altra reazione, con Mariana Rodriguez.

"Sapete che è sposato con una di 50 anni? E intanto se la fa con...". Nina Moric, rivelazioni estreme su Fabrizio Corona: il nome super-vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.