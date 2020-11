Grande Fratello Vip, Dayane Mello sbrocca con Stefania Orlando: "Non sopporto nemmeno la voce, quella donna...", finisce male?

28 novembre 2020 a

"Non sopporto più la sua voce". Dayane Mello confessa alla fedele amica Adua Del Vesco il suo crescente malessere nei confronti di un'altra inquilina della casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando. "Non ha niente a che fare con la mia personalità. Sono arrivata al punto in cui anche solo sentire la sua voce mi dà fastidio. Non sopporto il suo atteggiamento, non vedo la verità in questa donna", ha detto la modella brasiliana durante una chiacchierata notturna. Parole che confermano, insomma, gli ormai tesi rapporti tra le due donne. Un problema non di poco conto, visto che il reality è stato prolungato e Dayane e Stefania saranno costrette a trascorrere molto più tempo sotto lo stesso tetto, televoto permettendo. "Non riesco ad avere una conversazione con lei, non mi piace, perché so che non ho la verità. Perché devo aprirmi, stare a fianco di una persona che non mi interessa?!”, ha continuato la Mello. La modella, intanto, da vera stratega, ha anche sondato le reazioni dei suoi coinquilini alla notizia del prolungamento del programma: "C’è un’atmosfera strana perché adesso i giocatori sono tutti deboli. Stanno impazzendo e io godo e mi diverto perché io sto da Dio. Non c’è più gioco".

