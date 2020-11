Detto Fatto, Selvaggia Lucarelli contro Emily Angelillo: "Ciccia, hai 38 anni. Ti chiedono di scu***?", un massacro

30 novembre 2020 a

Lo scandalo del tutorial sulla spesa sexy, andato in onda a Detto Fatto su Rai2, continua a far discutere. L'insegnante di pole dance protagonista del siparietto, Emily Angelillo, in diverse interviste ha ribadito di non avere alcuna responsabilità e ha spiegato più volte che le è stato semplicemente dato un copione. Il comportamento della ballerina, però, non sta piacendo a Selvaggia Lucarelli, che infatti su Twitter ha scritto: "Visto che la ragazza si erge a vittima da giorni: ciccia hai 38 anni, ti propongono una minc****a simile e dici no, non è che pur di andare in tv si accetta il tutorial su come si sculetta al Conad". La giornalista, inoltre, ha fatto notare che in questi giorni nessuna responsabilità è stata attribuita alla Angelillo. Intanto resta incerto il futuro della trasmissione guidata da Bianca Guaccero. Secondo il Tempo, il programma dovrebbe tornare in onda agli inizi di dicembre. Per Tvblog, invece, il ritorno è previsto dopo il ponte dell'Immacolata con alcune novità che, però, non riguarderebbero la conduttrice.

