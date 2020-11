Uomini e donne, "faccio una strage": orrore di Tina Cipollari dopo il delirio di Gemma Galgani, gelo in studio

30 novembre 2020 a

"Quelle due sono complici". Gemma Galgani accusa Maria e Sabrina a Uomini e donne, storico dating show di Maria De Filippi condotto da Canale 5, e scatena il finimondo in studio. Secondo la dama di Torino, le due corteggiatrici nella vita reale si conoscerebbero eccome. "Sabina è una cliente di Maria dalla quale va sempre a farsi fare i massaggi al viso. Sono complici, mai litigato per Biagio, c'è intesa e complicità, può bastare?".



Parole che fanno saltare sulla sedia Maria: "Io faccio chirurgia plastica e medicina estetica, non faccio i massaggi. Ho un brand con chirurghi importantissimi". Conferma Sabina: "Non conosco nessuno qui dentro". La più dura con Gemma, come al solito, è però Tina Cipollari: "Voglio vedere le prove se no faccio una strage". Qualche dubbio invece ce l'ha Gianni Sperti. "O sono amiche oppure a nessuna delle due frega di Biagio, non hanno mai litigato. Gemma è sincera, queste cose non se le inventerebbe".

