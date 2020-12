Ballando con le stelle, il dramma che Guillermo Mariotto non aveva mai rivelato: "Milza enorme, ho rischiato la vita"

01 dicembre 2020 a

a

a

Una confessione choc quella di Guillermo Mariotto, che siamo soliti vedere sorridente ed esplosivo dietro al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle. In un'intervista al settimanale DiPiù, Mariotto ha rivelato di aver vissuto momenti complicati in passato: "Alla nascita avevo la milza più grande del resto degli organi e questo mi ha portato a rischiare la vita", ha raccontato. Secondo lui, inoltre, è solo attraversando il buio che si riesce ad apprezzare completamente la vita. "Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva, mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene", ha continuato lo stilista. Che poi ha voluto ricordare anche la figura della nonna: "Grazie ai suoi ‘beveroni vitaminici’ saltavo come un grillo. Un succo con arance, carote e barbabietole. Lo bevo ancora tutti i giorni".

"Non rompere più i cog***". Da Ballando a Domenica In, disastro Mariotto a Domenica In: protesta clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.